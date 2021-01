Wizz Air aggiunge al pacchetto assicurativo la copertura Covid

I clienti Wizz Air possono acquistare un’assicurazione di viaggio che copre anche cancellazioni e spese mediche all’estero in caso di Covid. Il vettore, grazie a un accordo con la compagnia assicurativa Chubb, ha infatti ampliato la gamma di servizi compresa nel suo pacchetto assicurativo per permettere ai clienti di viaggiare in sicurezza.

Se quindi il viaggiatore contraesse il Covid durante il viaggio all'estero e si dovessero sostenere costi aggiuntivi per prolungare il soggiorno o spese mediche per le cure durante la malattia, sarà coperto dalla polizza.



L’assicurazione riguarda anche la cancellazione del viaggio per Covid, e tutte le tradizionali coperture, come il bagaglio smarrito, rubato o danneggiato, nonché la mancata partenza.

Il pacchetto assicurativo è acquistabile durante il processo di prenotazione del volo.