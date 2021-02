Wizz Air potenzia lo schedule invernale fino al marzo 2022

Wizz Air ha reso noto lo schedule invernale fino a marzo 2022. Con un'alta frequenza di voli, Wizz Air ha potenziato la sua offerta da Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Bologna, Milano, Venezia, Napoli, Palermo, Roma, Verona, Torino verso Budapest, Cracovia, Kiev, Varsavia, San Pietroburgo o Londra, solo per citare alcune delle destinazioni raggiunte durante l’inverno.

La prenotazione nelle prime due settimane è riservata ai membri del Wizz Discount Club.



Le prenotazioni sono poi più sicure, in quanto aggiungendo Wizz Flex i passeggeri potranno contare sul fatto che, se le circostanze cambiassero, o semplicemente di desiderasse viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, sarà possibile riprenotare su qualsiasi volo Wizz.



Copertura anti Covid

Wizz Air ha poi annunciato che offrirà ai passeggeri la copertura assicurativa Covid-19 come parte del suo pacchetto assicurativo di viaggio, disponibile attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagnia assicurativa Chubb.



I clienti Wizz Air potranno acquistare un'assicurazione di viaggio che ora copre le cancellazioni relative a Covid-19 e le spese mediche quando viaggiano all'estero. Oltre all'assicurazione di viaggio, Wizz Air offre una copertura di cancellazione autonoma in alcuni paesi. Sia la copertura per la cancellazione che l'assicurazione di viaggio potranno essere acquistate durante il processo di prenotazione del volo.