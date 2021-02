Heathrow contro Covid-19: test ultrarapido per trovare gli asintomatici

La variante inglese di Covid-19 spaventa Londra, tanto che l’aeroporto di Heathrow sta investendo fondi per sviluppare con Nhs Test & Trace un progetto pilota di test rapidi per identificare gli asintomatici tra le persone che lavorano in aeroporto.

Il nuovo test, come spiega eTurboNews, sembra sia in grado di dare una risposta attendibile in appena 20 minuti, consentendo così di identificare e isolare prontamente le persone che, pur essendo asintomatiche, hanno contratto Covid-19.



Il progetto si svolgerà inizialmente nell’arco di quattro settimane, coinvolgendo circa 2mila lavoratori dello scalo.