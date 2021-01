Brexit, primi disagi: British Airways nega l’imbarco ai cittadini Uk residenti in Spagna

Primo weekend dopo la Brexit, primi disagi per alcuni passeggeri in partenza dall'aeroporto londinese di Heathrow. British Airways infatti, avrebbe negato l'imbarco ad alcuni cittadini britannici residenti in Spagna, nonostante questi fossero in possesso, non solo dei documenti di viaggio, ma anche del proprio passaporto UK, di un regolare permesso di soggiorno spagnolo e del risultato di un tampone Covid negativo.

Come riporta Travelmole.com, la compagnia aerea avrebbe creato problemi in merito alla validità del visto residenti nonostante le informazioni in proposito fossero chiaramente descritte sui siti governativi di entrambi i Paesi coinvolti nella vicenda.



Gaia Guarino