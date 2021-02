Tamponi rapidi in aeroporto: arriva il servizio in 15 scali spagnoli

Saranno 15 gli aeroporti spagnoli controllati da Aena dove verranno installati i centri diagnostici temporanei per la realizzazione di tamponi rapidi per i passeggeri in partenza.

Gli scali coinvolti sono quelli di Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Valencia, Siviglia, Bilbao, Palma di Maiorca, Ibiza, Menorca, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, César Manrique-Lanzarote e La Palma.



Le fasce di prezzo previste per i passeggeri sono comprese tra i 58 e i 70 euro per il test molecolare; da 24,45 a 29,17 euro per gli antigeni (test rapidi), e da 29,34 a 35 euro per i test sierologici. ”I centri saranno attrezzati di un'area per effettuare il test, e altre per l'attesa e l'isolamento, e dovranno preservare la privacy del passeggero – si legge in una nota -. In caso di rilevamento di un risultato positivo dopo aver eseguito una Pdia per Sars-CoV-2, verranno attivati i protocolli di allerta sanitaria stabiliti dalle autorità sanitarie delle comunità autonome”.