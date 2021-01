Jet2.com vende la summer 2022, Roma e Venezia tra le new entry

Nonostante lo stop attuale alla programmazione per via delle restrizioni in atto in Gran Bretagna, Jet2.com non si ferma e guarda già alla programmazione estiva del 2022, mettendo in vendita i primi voli.

Sarà uno schedule contrassegnato da diverse new entry, tutte in ottica leisure, con anche due destinazioni italiane: Roma e Venezia saranno collegate infatti con Birmingham e Manchester.



In totale dalle quattro basi della compagnia verranno attivare 26 nuove destinazioni e lo scalo di Birmingham arriverà ad avere 52 rotte targate Jet2.com.