Jet2Holidays chiude alle vacanze di Pasqua: stop alle partenze fino al 15 aprile

Parte da Jet2Holidays la decisione di rinviare ulteriormente l’avvio delle operazioni. Una decisione che potrebbe a breve essere seguita da altri tour operator che operano sul mercato britannico.

L’ultima mossa, che prevede il blocco di tutte le partenze fino alla metà del mese di aprile a causa dell’incertezza della situazione in particolare in Gran Bretagna, significa anche un nuovo duro colpo per il comparto: con il nuovo stop saltano in pratica tutte le vacanze previste nel periodo pasquale.



In precedenza il colosso Tui aveva annunciato l’estensione dello stop alle operazioni fino al 7 marzo.