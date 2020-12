Jet2 cancella voli e pacchetti in Turchia e alle Canarie

Jet2 ha sospeso voli e i pacchetti vacanza alle isole Canarie e in Turchia. Ha inoltre esteso la sospensione dei voli e delle vacanze a Madeira.

La decisione segue le ultime restrizioni di viaggio imposte dai governi spagnolo, turco e portoghese.

Voli e vacanze per Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Antalya e Funchal sono sospesi fino al 5 gennaio incluso. Come riportato da TTG Media, i voli e le vacanze a Fuerteventura sono sospesi fino al 7 febbraio compreso.



"Cancelleremo automaticamente le prenotazioni effettuate dalle adv procedendo al relativo rimborso - ha affermato un portavoce di Jet2 -. Gli agenti di viaggi che hanno clienti in loco che devono tornare nel Regno Unito dovrebbero consigliare ai clienti di proseguire la vacanza normalmente”.