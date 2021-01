Le Marche ripartono da una nuova compagnia aerea: si chiamerà AdriAvia e opererà voli sia regionali che transadriatici. Il vettore avrà base ad Ancona e il suo atto di costituzione formale sta avvenendo proprio in queste ore.

Dietro l’operazione, un nome per nulla sconosciuto all’aviazione tricolore: si tratta della famiglia Davanzali, come riportato da ilrestodelcarlino.it, in passato protagonista dell’avventura Itavia. Ma nell’azionariato c’è spazio anche per Air Nostrum, la compagnia regionale spagnola che opera anche in partnership con Iberia.



Le rotte in arrivo

Secondo le prime informazioni, il vettore dovrebbe operare sia su rotte interne, con collegamenti su Ancona con diverse destinazioni tra cui Roma e Milano (con un Atr72/600), sia su rotte al di là dell’Adriatico, con voli su mete come Tirana e Corfù. Le prime informazioni disponibili parano di un piano da 10 aeromobili con 50 assunzioni, per un totale di 300mila passeggeri.



Il progetto, in realtà, doveva vedere la luce lo scorso anno, ma era poi slittato a causa della pandemia.