Nasce ToMontenegro, nuovo vettore nazionale per il Paese

Potrebbe essere operativa prima dell’alta stagione estiva la compagnia aerea nazionale del Montenegro che prenderà il posto di Montenegro Airlines, i cui voli sono cessati sotto il peso dei debiti alcuni giorni fa.

Il Governo del Paese metterà in dote alla nuova società, ToMontenegro, circa 30 milioni di euro e la startup potrà fare affidamento su un buon numero di dipendenti del precedente vettore.



Da definire ancora al momento quale sarà il nome della nuova compagnia, brand per il quale l’esecutivo ha invitato tutti i cittadini a fare delle proposte, che verranno poi valutate in seguito. Quello che è certo è che si vuole creare discontinuità con il passato, visto che Montenegro Airlines era gravata da debiti verso terzi per decine di milioni di euro.