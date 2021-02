Il ct degli Azzurri Roberto Mancini è il nuovo volto delle Marche

La Regione Marche ha scelto il suo nuovo testimonial per la promozione del territorio fino al 2023. Si tratta di Roberto Mancini, il ct degli Azzurri nato a Jesi, oggi volto per la sua regione.

La decisione della giunta è legata alla volontà di "puntare su un testimonial di notorietà internazionale che possa favorire il rilancio delle Marche in Italia e nel mondo in un momento in cui, le conseguenze del sisma prima e ora le difficoltà legate alla pandemia, richiedono un'azione di promozione turistica e valorizzazione territoriale forte e riconoscibile", spiega il presidente Francesco Acquaroli ad ansa.it.

La speranza è che l'accordo con Mancini doni visibilità all'offerta turistica marchigiana, dando luce all'accoglienza tipica della zona non soltanto in Italia, ma anche all'estero.

