Boeing tira il fiato, arriva un ordine da Alaska Airlines

Boeing ritrova il sorriso grazie ad Alaska Airlines. Il vettore ha incrementato un precedente ordine aggiungendo altri 23 nuovi velivoli, portando così a 68 il numero di 737 Max serie 9 in arrivo nei prossimi anni.

Nel dettaglio, i primi tredici arriveranno nel 2021, trenta nel 2022, tredici nel 2023 e dodici nel 2024, alcuni dei quali saranno acquistati, altri presi in leasing tramite Air Lease. I velivoli andranno a sostituire gran parte degli Airbus in dotazione ad Alaska Airlines, derivanti dalla precedente fusione con Virgin America.



Per Boeing, si tratta del primo contratto relativo al 737 Max da quando il velivolo è stato riabilitato al volo negli Stati Uniti, a fine novembre. Una boccata d'ossigeno per Boeing, che comunque affronta ancora una situazione pesante. Secondo quanto comunicato dalla stessa società, nel 2020 le cancellazioni di precedenti ordini relativi al 737 Max hanno sfiorato il numero di 600.