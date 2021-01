B737 Max: inchiesta archiviata per la Boeing, multa da 2,5 miliardi di dollari

L’inchiesta sulla Boeing negli Stati Uniti per tutto quello che ruota intorno al caso del B737 Max verrà archiviata. Ma il colosso dell’aeronautica dovrà pagare una multa da oltre 2,5 miliardi di dollari.

Si chiude così il lungo iter giudiziario aperto in seguito ai due disastri aerei di Lion Air ed Ethiopian che avevano visto come protagonisti il modello della Boeing, poi rimasto a terra per un lunghissimo periodo.



Mentre il Max sta lentamente ritornando sulle rotte aeree, il colosso dell’aeronautica ha scelto la via dell’ammissione delle proprie colpe, si legge su Il Sole 24 Ore, ottenendo appunto la chiusura del procedimento (con la clausola di poterlo riaprire nel giro di tre anni se venissero rilevate nuove violazioni). Per quanto riguarda invece la cifra da sborsare, questa verrà suddivisa tra rimborsi alle compagnie aeree (1,77 miliardi), fondo per le famiglie delle vittime (mezzo miliardi) e la cifra restante in sanzioni varie.