Ritardi nella produzione del nuovo Boeing 777x, slittano le consegne per Emirates

Slitta al 2023 l’arrivo del primo B777x nella flotta di Emirates. In una nota riguardante le novità degli A380, la compagnia ha fatto sapere di aver posticipato gli ordini dei nuovi velivoli di casa Boeing.

L’arrivo del primo aeromobile, riporta simpleflying.com, era infatti previsto inizialmente entro la fine di quest’anno. Ora, invece, bisognerà attendere almeno tre anni per vedere il 777x in livrea Emirates.



La ragione dello slittamento delle consegne, riporta la testata, potrebbe risiedere nei ritardi della catena produttiva dell’aeromobile, dopo la scoperta di alcuni problemi ai motori GE9X. Problemi che hanno fatto slittare il primo volo del B777x, inizialmente previsto per l’inizio del 2019, a gennaio 2020.



A metà 2020, inoltre, Boeing ha annunciato un ulteriore ritardo al programma 777X.