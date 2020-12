Hop! cambia brand e diventa Air France. Avrà una flotta di soli Embraer

Il ceo di Air France-Klm Ben Smith ha confermato i piani per integrare completamente il marchio Hop! in Air France.

Come riportato da Simpleflying, la compagnia aerea diventerà il vettore regionale di Air France e verrà rinominata con il marchio Air France. Smith punta a una riduzione di circa il 50% per Hop!, che avrà una flotta tutta di Embraer.



Hop! ha avuto nel tempo un successo altalenante come vettore autonomo. Il marchio differente da quello della compagnia aerea proprietaria (Air France) e il marketing separato hanno portato a un'inefficienza nei conti di Air France.



Parlando a Routes Reconnected, Ben Smith ha spiegato che "Hop! è stata ridotta del 50%. Farà base a Roissy, a Charles de Gaulle, più un ‘mini-hub’ a Lione”. Anche se il rebranding non è stato una sorpresa, la notizia che Hop! diventerà una flotta interamente formata da Embraer è nuova poiché in questo momento la compagnia aerea gestisce un mix di aeromobili Bombardier ed Embraer.