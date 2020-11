Air France: lo stato pronto ad altri aiuti

Se sarà necessario, lo stato sarà nuovamente pronto ad aiutare Air France: è la promessa del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, che tende nuovamente una mano alla compagnia di bandiera.

Non bastano quindi i sette miliardi di euro già concessi al vettore dal governo transalpino: da quanto si legge su Quotidien du Tourisme, il Ministro ha infatti dichiarato che "continueremo a sostenere la nostra compagnia nazionale", escludendo qualsiasi tassazione aggiuntiva per il trasporto aereo. Esclusa categoricamente anhe qualunque possibilità di un'eventuale rinazionalizzazione di Air France.



In cambio di ulteriori aiuti, il governo chiede alla compagnia nuovi sforzi per ridurre le emissioni di Co2 e i voli interni qualora ci sia un'alternativa in treno a meno di due ore e mezza. O. D.