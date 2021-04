Hop! di nuovo nel mirino: possibile chiusura dal 2022

Cieli turbolenti per la regional di Air France, che parrebbe destinata a chiudere l'attività entro il 2022. Un'ipotesi sempre più concreta, almeno stando ai rappresentanti sindacali della compagnia, i quali, in una nota interna, avrebbero espresso forti preoccupazioni circa il destino di Hop!

Secondo lechotouristique.com, che riporta la notizia, l'azienda francese sarebbe in attesa di risposte chiare da parte dello Stato e della direzione di Air France, che, tra l'altro, ha appena ottenuto un aiuto finanziario dall'Ue per il salvataggio. E il punto è proprio questo: come puntualizza la testata trade online francese, in cambio dei 4 miliardi di euro Af dovrebbe cedere 18 slot sull'aeroporto di Orly, esattamente dove opera Hop! "Questo significherebbe la chiusura definitiva", affermano i sindacati nella nota in cui - come scrive L'Echo Touristique - sostengono di essere a conoscenza di un piano del Gruppo che prevede la graduale eliminazione di tutti gli aeromobili della flotta Hop! dal 2022.



Per il vettore regionale low cost ora si farebbe strada la prospettiva di altri imminenti tagli al personale, in aggiunta a quelli degli anni scorsi. S. P.