Una buona notizia nel panorama del trasporto aereo di questi tempi ha il potere di fare ancora più rumore. È il caso di Condor, la compagnia aerea uscita indenne dallo tsunami che aveva coinvolto Thomas Cook e poi piombata nel rischio di essere messa ko dalla pandemia.

Nella giornata di ieri invece per la compagnia tedesca è arrivato l’ultimo via libera, ovvero quello che le consente di uscire dal programma di protezione fallimentare e dal piano di ristrutturazione. E può ora a tutti gli effetti essere considerata una compagnia sana e in grado di andare avanti anche in questa fase di emergenza per almeno un anno.



Le ultime tappe

Ripercorrendo la vicenda di Condor, dopo il crac Thomas Cook la compagnia aveva ricevuto all’inizio dell’anno la proposta di acquisto da parte del gruppo di cui fa parte anche Lot. Una proposta solida e di forte garanzia per il proseguio delle operazioni, senonchè l’inizio della pandemia aveva costretto i polacchi a una marcia indietro.



In suo soccorso era quindi intervenuto lo stato tedesco con un prestito di garanzia che implicava però una profonda ristrutturazione, avvenuta con pieno successo. In tempo per prepararsi alla tanto attesa ripresa.