La rinascita di Condor: la seconda vita inizia da Cuba

Condor Airlines si prepara a tornare in pista e la sua prima destinazione a lung raggio potrebbe essere Varadero dalla fine di questo mese.

Sono queste le anticipazioni che arrivano dalla Germania sulla ripresa dell’ex compagnia del gruppo Thomas Cook. Il vettore doveva passare di mano e diventare parte del gruppo polacco che controlla Lot, ma l’inizio della pandemia aveva mandato a monte l’intesa già raggiunta.



Era quindi stato avviato il programma di protezione fallimentare in Germania, dal quale la compagnia uscirà nel mese di novembre con il completamento del piano di ristrutturazione, che ha già ricevuto il via libera di massima.



Nei piani di Condor ora, oltre ai voli su Cuba da Francoforte e Düsseldorf, c’è anche il ritorno sul mercato statunitense, da sempre fondamentale nella storia del vettore. Per ottenere il via libera la compagnia si iscriverà al Chapter 15 per avere anche negli Stati Uniti l’ok alla ristrutturazione e ricominciare a operare sul Paese.