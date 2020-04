Salvataggio Condor, Lot si tira indietro

Il coronavirus complica la situazione di Condor. Secondo quanto si apprende da fonti internazionali, Lot avrebbe fatto marcia indietro sull’acquisizione della compagnia di Thomas Cook, che avrebbe portato alla nascita del gruppo The Polish Aviation Group (Pgl). La decisione, confermata all’agenzia di stampa Reuters da un portavoce del vettore, sarebbe stata presa per motivi di liquidità, dovuti al fermo dei voli per il covid-19.

Come il resto del settore, il vettore starebbe pagando le conseguenze dell’emergenza.



In merito alla questione, un portavoce di Condor ha confermato a simpleflying.com di aver ricevuto da parte di Pgl la comunicazione relativa al desiderio di ritirarsi dall'acquisizione e di essere in trattative per sfilarsi dall'accordo nelle migliori condizioni.