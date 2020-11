L'acquisizione di Air Europa da parte di Iberia "Aveva e continua ad avere un senso". Lo sottolinea il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea parte di Iag Javier Sánchez Prieto, il quale sostiene che l'operazione sarebbe "strategica" per l'aeroporto di Madrid-Barajas.

"Avere un hub in grado di competere con gli altri - spiega il manager riferendosi ai maggiori aeroporti d'Europa - ne fa un'operazione quasi patriottica". Comse segnalato da Preferente, l’acquisizione consentirebbe infatti "di reinserire Madrid sulla mappa dove negli ultimi anni era più presente”.

Inoltre, Javier Sánchez Prieto confida che l'hub di Barajas possa cessare di essere il punto di riferimento solo verso l'America, espandendo le operazioni ad altre destinazioni nel mondo.



"Questa crisi ha dimostrato che le aziende che hanno più risorse finanziarie e che se sono integrate in un gruppo sono in grado di affrontare meglio le circostanze di una tempesta come questa".

Secondo El Confidencial, Iberia avrebbe raggiunto un accordo con la famiglia Hidalgo per versare una quota tra i 350 ei 400 milioni di euro, per lo più in azioni Iag, per l'acquisto di Air Europa, dopo il salvataggio avvenuto a opera dello Stato con un investimento di 475 milioni.