Iberia acquisisce Air Europa per 500 milioni di euro

Iberia e Air Europa hanno concluso l’accordo per la vendita della compagnia aerea della famiglia Hidalgo per 500 milioni circa. Secondo quanto riportato da Preferente, il management di Iag, capogruppo di Iberia, e Air Europa si sono incontrati per finalizzare gli ultimi dettagli dell'operazione.

Come segnalato da Europa Press, Iberia avrebbe accettato di pagare circa 500 milioni di euro per Air Europa, la metà di quanto concordato nel novembre 2019.

L'accordo definitivo non prevede che la famiglia Hidalgo mantenga delle quote in Iag, come era stato proposto qualche mese fa. Iag pagherà i 500 milioni di euro a Globalia in contanti nel 2027.



L’apporto di Luis Gallego e Javier Hidalgo, riporta El Confidencial, sarebbe stato determinante per la finalizzazione dell’accordo, focalizzato sul medio termine, oltre il 2023, anno in cui il settore dell'aviazione spera di potersi riprendere dall'attuale situazione economica.

Grazie all’accordo, è probabile che la Società di Partecipazione Industriale dello Stato rinunci alla nomina dei due amministratori per il finanziamento concesso alla controllata Globalia per 475 milioni di euro per il suo salvataggio.