Air Europa è salva, dallo Stato 475 milioni di euro

Buone notizie per Air Europa. La Societad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha infatti approvato il salvataggio del vettore con un'iniezione di capitale di 475 milioni di euro. Uno stanziamento imponente, ma che forse non basterà alla compagnia aerea del gruppo Globalia che, come spiega Preferente, nel giro di sei mesi potrebbe avere bisogno di altro denaro pubblico per sopravvivere.

Alla fine Sepi ha dovuto stanziare per il vettore 75 milioni in più del previsto, anche se ora il salvataggio dev’essere approvato dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Javier Hidalgo, ceo di Globalia, si è infatti visto costretto ad adeguare il piano finanziario alla nuova realtà, dal momento che le stagioni autunnale e invernale sono ormai da considerarsi perse.



In realtà gli aiuti elargiti ad Air Europa superano già i 600 milioni, dal momento che ai 475 milioni della Sepi va aggiunto il prestito di 140 milioni concesso dal Governo lo scorso maggio. Fonti della compagnia assicurano che la situazione di Air Europa resta comunque molto critica.