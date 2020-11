La trattativa per la proroga della Cigs ai dipendenti di Alitalia si è conclusa con successo e la misura è stata proprogata fino a settembre 2021 per quasi 7mila lavoratori.

Questo provvedimento “traghetterà l’Amministrazione Straordinaria verso il processo di nascita della newCo Alitalia” confermano i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA che hanno condotto le trattative.

“È stato un percorso negoziale difficile, nel quale alla fine ha prevalso l’impegno di mettere in campo gli strumenti necessari per salvaguardare l’occupazione e il sostegno salariale di migliaia di lavoratori e famiglie. A questo punto non può più essere ancora rinviato l’avvio del confronto con il sindacato sul piano industriale della futura Alitalia, con l’obiettivo di consegnare al Paese una compagnia competitiva e produttiva, nell’interesse dei lavoratori e dell’indotto e al servizio dei cittadini”.



Infine “ non va sottovalutato che la situazione di Alitalia è pesantemente condizionata dalla crisi drammatica del trasporto aereo, ridotto allo stremo dalla pandemia. È quindi altrettanto urgente un tavolo di confronto con il governo per individuare strumenti di sostegno straordinario ai lavoratori e alle imprese di tutta la filiera, pena la perdita di un intero settore strategico e di decine di migliaia di posti di lavoro”.