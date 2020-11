La prima volta di Fabio Lazzerini come amministratore delegato di Ita, Italia Trasporto Aereo. Si svolgerà infatti stamane la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Ita, il nuovo volto di Alitalia.

Senza dubbio si tratta di una prima volta da ricordare per Fabio Lazzerini che nella riunione (incontro per assegnare deleghe) si siederà sulla poltrona del ceo.



Compito tutt’altro che semplice, mentre sul mercato piovono disdette da chi aveva acquistato nuovi modelli di aeromobili. Ma il dato peggiore riguarda i piani di volo dei vettori che si riducono sensibilmente ogni settimana.



Inoltre Lazzerini dovrà vincere anche le forti perplessità dell’opinione pubblica, che non ha visto di buon occhio il rifinanziamento della compagnia aerea nazionale. Insomma sarà come affrontare una scalata in montagna con l’attrezzatura minima. Serve massima attenzione e cura nei dettagli.



Senza considerare che l’attesa più grande riguarda il piano industriale di Ita. Arriverà con il secondo cda previsto il 20 novembre e quel giorno capiremo qualcosa di più sul progetto della compagnia.