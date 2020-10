Dovete partire per Catania da Roma? Allora consigliamo di aspettare fino a domenica 25. E se nella città siciliana dovete andare da Milano, allora forse è meglio attendere un po’ di più, ma non molto: mercoledì 28 ottobre.

Se si pensava che la guerra dei prezzi stracciati avesse raggiunto i livelli più bassi con la sfida dei biglietti a 5 euro sulle rotte Nord-Sud dell’Italia si sbagliava di grosso. Wizz Air stavolta è riuscita ad andare oltre e su quattro direttrici (oltre alle citate c’è anche Palermo) il costo del biglietto può scendere anche a un euro. Con la pubblicità in home page che specifica che ci sono ben 10mila biglietti a quella tariffa, basta avere pazienza e cercarli.



Era da qualche anno che non si toccavano minimi di questo tipo. Ma c’è una differenza importante con il passato: le tariffe civetta venivano inserite all’apertura delle vendite, quindi con un ampio margine di advance booking. Oggi è possibile trovare biglietti a un euro per voli in partenza tra pochissimi giorni.