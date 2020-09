Low cost, la sfida continua: Ryanair dà il via al 'Due per uno'

Continua la sfida a colpi di offerte tra le low cost. Dopo i voli a meno di 5 euro di Wizz Air ecco la risposta di Ryanair: l’offerta ‘Due per uno’, che il vettore attiva su 1.600 rotte del suo network per viaggi dal 25 settembre al 14 dicembre 2020.

Un’iniziativa senza precedenti, come spiega Chiara Ravara, head of sales & marketing del vettore: “Per la prima volta nella storia di Ryanair - sostiene - abbiamo lanciato il ‘Due per uno’; i clienti che prenotano questa offerta hanno diritto a un secondo biglietto gratuito sullo stesso volo”. Per prenotare c’è tempo fino alla mezzanotte di stasera, 24 settembre.