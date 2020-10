Wizz Air non molla la presa su Malpensa. E non molla la presa sui collegamenti domestici, tra i pochi, se non gli unici, che in questo momento riescono a garantire alle compagnie, low cost in testa, un minimo di traffico. Con una battaglia senza esclusione di colpi sul pricing, con tariffe a partire da un euro.

Situazione finanziaria

Del resto, lo ha ribadito questa mattina in conferenza stampa il chief commercial officer Georges Michalopoulos, “il vettore può contare su una solidità finanziaria che ci permetterebbe di andare avanti anche due anni senza volare e siamo tra i pochi che continuano a prendere aerei in flotta”. Una dimostrazione di forza che la compagnia sta facendo vedere in tutta Europa, anche attraverso l’apertura di nuove basi in una fase totalmente ostile per il settore.



Le novità

Tornando a Malpensa, Wizz Air oggi ha annunciato l’apertura di altri tre collegamenti interni da Mxp: Napoli, Brindisi e Lamezia, rispettivamente con 11, 7 e 7 frequenze. I voli andranno ad aggiungersi dal 15 dicembre a quelli già in atto su Palermo, Catania e Bari (dove le frequenze passeranno da 7 a 11). “Non ci fermeremo qui – ha concluso il manager – e continueremo a valutare altre opportunità sia sui voli domestici sia su quelli internazionali nell’attesa che la situazione si normalizzi”.