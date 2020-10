Volotea: più frequenze e nuovi voli da Verona e Venezia per Natale

Volotea investe sul Veneto in vista della stagione natalizia. La compagnia low cost ha infatti deciso di aumentare le frequenze per i voli in partenza da Venezia e Verona, nell'ottica di facilitare gli spostamenti per Natale, e lanciare una nuova rotta internazionale dall'aeroporto scaligero.

Debutta infatti da Verona il nuovo collegamento alla volta di Barcellona, che si inserisce tra le 10 nuove rotte lanciate dal vettore per l'alta stagione natalizia. Dal 17 dicembre all'11 gennaio, quindi, Volotea proporà su Verona 63mila posti in vendita per otto voli: oltre a Barcellona, confermati i voli per Bari, Cagliari, Catania, Lamezia, Terme, Napoli, Olbia e Palermo.



Dal Marco Polo di Venezia, Volotea opererà su 12 rotte: otto verso l'estero (Atene, Bilbao, Bordeaux, Lussemburgo, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa) e quattro in Italia (Bari, Cagliari, Catania e Palermo), per un totale di oltre 46.300 posti in vendita, il 52 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. O. D.