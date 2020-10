Volotea: 10 nuovi collegamenti e più posti volo per Natale

Volotea gioca d'anticipo e si prepara al Natale con 10 nuovi collegamenti, l'incremento delle frequenze e un'offerta commerciale a sostegno delle vendite per volare dal 17 dicembre all'11 gennaio.

Per l'alta stagione invernale, il vettore low cost offrirà in totale 143 rotte e mezzo milioni di posti in vendita, il 33 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Al centro dei piani ci sono Italia, Francia e Spagna, mercati di punta dove la compagnia ha rimodulato l'offerta della stagione fredda puntando sui collegamenti domestici.



In Italia nel periodo natalizio Volotea collegherà Verona a Barcellona e Genova a Parigi, con due frequenze a settimana. A queste due rotte si aggiungono ulteriori nuove connessioni da Oviedo verso Lanzarote, Granada e Gran Canaria e da Bilbao a Granada. In Francia debuttano i voli da Lille a Nantes e Perpignan, tra Nantes e Perpignan e da Tolosa a Lussemburgo. O. D.