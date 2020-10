Volotea, al via dal 19 novembre il Napoli-Venezia

Decollerà il 19 novembre la nuova rotta Napoli-Venezia di Volotea. La low cost collegherà le due città con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica).

Salgono così a 23 i voli disponibili presso lo scalo campano, 9 domestici e 14 all’estero.



Durante il periodo di traffico più intenso, dal 17 dicembre all’11 gennaio, la frequenza diventerà giornaliera.



Per il resto del 2021, la rotta verrà operata 6 giorni su 7.



“Questa nuova rotta, oltre a offrire una nuova opportunità di viaggio per tutti i nostri passeggeri campani, rappresenta un segnale estremamente positivo per il mercato – spiega Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Volotea continua a concretizzare i suoi piani di investimento in Italia, supportandone il tessuto economico. Vogliamo offrire ai nostri passeggeri collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni all’insegna della massima sicurezza e flessibilità e, per agevolare gli spostamenti durante le prossime festività natalizie, abbiamo recentemente aumentato le frequenze delle nostre rotte domestiche da e per Napoli”.



L’annuncio della nuova rotta rientra nella strategia di rafforzare i collegamenti domestici.