Etihad vara l’offerta per gli studenti

Una facilitazione per gli studenti fuori sede e allo stesso tempo una facilitazione per viaggiare dedicata a chi studia. Etihad vara una nuova offerta dedica agli universitari: coloro che prenoteranno un volo entro il prossimo 30 novembre per viaggiare entro il 30 settembre 2021 potranno risparmiare fino al 10% sull’economy class e fino al 5% sulla business.

Ma anche familiari e amici potranno sfruttare la medesima riduzione se viaggiano e prenotano insieme agli studenti.



Inoltre è previsto anche un cambio data gratuito fino a 96 ore prima della partenza.