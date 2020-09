di Amina D'Addario

Corrimano delle scale mobili dell'aeroporto che si disinfettano automaticamente, ascensori che si attivano senza bisogno di toccare i pulsanti e personale appositamente formato per dare informazioni e rassicurare l'ospite in tutte le fasi del viaggio. È un impegno a tutto tondo quello messo in campo da Etihad Airways per migliorare la customer experience in tempi di Covid.

“Dal primo agosto – ha spiegato la country manager Antonella Cataldi in occasione di un webinar organizzato in collaborazione con TTG Italia – operiamo solo voli Covid-free: i passeggeri possono salire a bordo presentando al check-in l'esito del test Pcr effettuato nelle 96 ore che precedono la partenza”.



Assicurazione speciale

Per aumentare la tranquillità del viaggiatore il vettore di Abu Dhabi ha poi introdotto la Covid-19 Insurance, copertura assicurativa lanciata in collaborazione con Axa. Inclusa con ogni biglietto per le partenze fino al 31 dicembre, “copre le spese mediche e i costi di quarantena qualora il Covid venga diagnosticato durante il viaggio” ha precisato Cataldi.