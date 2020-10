Etihad lancia i podcast del ceo Tony Douglas

Si chiama ‘Altitudes by Etihad’ e rappresenta una novità nel panorama del trasporto aereo internazionale. Seguendo un trend che sta coinvolgendo tutte le principali piattaforme di comunicazione, la compagnia del Golfo ha messo in campo la serie ufficiale di podcast che vuole dare agli ascoltatori insight esclusivi su come la compagnia aerea ha affrontato la pandemia, passando anche in rassegna alcuni degli eventi salienti del 2020.

Protagonista dei podcast lo stesso ceo del vettore, Tony Douglas, chenel primo episodio Douglas racconta qual è stata la risposta iniziale della compagnia aerea alla messa a terra della flotta, parla del programma Etihad Wellness, affronta la necessità di visti sanitari universali da parte del settore.



“Questi podcast non solo raccontano come abbiamo risposto al Covid-19 – commenta Amina Taher, vice president brand, marketing and partnerships di Etihad Aviation Group -, ma affrontano anche le diverse sfide e opportunità che l'industria aeronautica sta fronteggiando come risultato della pandemia. In questa conversazione aperta, il ceo Tony Douglas approfondisce gli aspetti positivi, parlando anche di alcuni ostacoli incontrati lungo il percorso”.