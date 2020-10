Dopo l’iniezione di liquidità da due miliardi di dollari arrivata dal Governo, Qatar Airways rilancia sulla programmazione e si pone un ambizioso obiettivo: sbaragliare la concorrenza salendo a 124 destinazioni collegate con Doha entro la fine dell’anno.

“Mentre nessuna compagnia aerea può prevedere con certezza al 100% come si riprenderà il mercato o future restrizioni all'ingresso dei vari paesi – sottolinea il ceo Akbar Al Baker -, la nostra impareggiabile esperienza come più grande vettore internazionale durante questa crisi ci posiziona in modo unico per costruire un programma realistico con fiducia”.



I numeri di questi mesi

Il manager ha poi ricordato che dall'inizio della pandemia la compagnia ha volato per oltre 175 milioni di chilometri portando a casa più di 2,3 milioni di passeggeri su oltre 35.000 voli.



Tornando alla programmazione, le destinazioni saranno così suddivise: 21 in Africa, 10 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 13 in Medio Oriente. Per l’Italia confermate le rotte su Roma e Milano.