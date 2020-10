Qatar: prenotazioni flessibili fino a fine anno

Opzioni di prenotazione in grado di adattarsi alle esigenze particolari del momento, almeno fino a fine anno. È questo il piano di Qatar Airways, che per i biglietti emessi prima del 31 dicembre 2020 offre una serei di condizioni speciali. Tra queste, la possibilità di mantenere i biglietti prenotati per 2 anni dalla data di emissione, poter usufruire di un numero illimitato di cambi di data, oppure cambiare il biglietto con un voucher del valore aggiuntivo del 10%.

Inoltre, “se i passeggeri hanno subito ripercussioni sui loro piani di viaggio a causa di fattori che esulano dal loro controllo” possono cambiare la loro destinazione (all'interno dello stesso continente di origine della prenotazione per i soci del Privilege Club Qatar Airways o all'interno dello stesso paese o in un raggio di 500 miglia per i non soci), convertire il biglietto in Qmiles o chiedere il rimborso senza spese aggiuntive.