Qatar Airways: tre voli settimanali sulla Nigeria

Qatar Airways aumenta ancora il network. La compagnia, con l’approdo ad Abuja in Nigeria il 27 novembre prossimo, arriverà a aiuta 65 voli settimanali su 2’ destinazioni.

Sulla destinazione africana saranno operati 3 voli la settimana.



L’amministratore selegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Siamo lieti di lanciare nuovi voli verso la capitale della Nigeria. Siamo entusiasti di volare verso Abuja, i cui voli si aggiungono a quelli già esistenti per Lagos partiti nel 2007. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Nigeria per far crescere costantemente questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione".