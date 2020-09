Delta, altri tagli: meno frequenze in inverno sul Roma-New York

Anche Delta rimette mano alla programmazione invernale e per le rotte intercontinentali arriva una decisa sforbiciata sulle frequenze, anche se non mancano soppressioni di rotte in particolare sull’Europa.

Anche l’Italia sarà colpita dal nuovo intervento della compagnia aerea americana: dopo avere ridotto le frequenze su Milano da New York (da 7 a 5 voli alla settimana) anche la programmazione sulla Capitale dalla Grande Mela scenderà da 5 a 3 collegamenti settimanali.



Secondo quanto riportato da Routes Online, tra gli interventi più drastici decisi dal vettore statunitense figura la soppressione dei voli da Boston su Parigi e da Atlanta su Monaco, mentre contrariamente a quanto annunciato in precedenza verrà effettuata la rotta tra Minneapolis e Amsterdam.