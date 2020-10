Delta tornerà a volare su Venezia dal maggio 2021

Novità positive per lo scalo Marco Polo di Venezia. Come riportato da Routesonline, Delta Air Lines ha pianificato di reinserire un collegamento giornaliero da New York a partire dalla prossima primavera.

La compagnia americana nelle ultime settimane ha presentato ulteriori modifiche alla rete internazionale dei collegamenti per la stagione estiva 2021, che sono state programmate a partire dal prossimo 28 marzo.



E fra i collegamenti ripristinati a far data dal 1 maggio 2021, c’è anche la frequenza giornaliera effettuata da New York JFK a Venezia a bordo di velivoli B767-300ER.