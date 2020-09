Nonostante la situazione complessa e i nuovi tagli annunciati in questi giorni, Lufthansa spinge ora sull’acceleratore per il progetto Ocean, la nuova compagnia del gruppo che sarà orientata sul segmento leisure. Il vettore potrebbe decollare ora già nel 2021 e non si occuperà solamente del lungo raggio, come inizialmente annunciato, ma potrebbe servire anche alcune destinazioni leisure di corto e medio raggio.

Le prime indicazioni

Il nuovo orientamento è stato anticipato in questi giorni dal management, che ha già iniziato una sorta di recruiting interno alla compagnia. Secondo quanto riportato da Simpleflying, le prime indicazioni fornite parlerebbero del posizionamento di 11 aerei tra Francoforte e Monaco, con il coinvolgimento successivo anche di Duesseldorf. Il debutto ufficiale sarebbe poi fissato per la primavera, quando verrebbero attivate le prime tre rotte sul lungo raggio.



Mistero sul brand

Tra le indicazioni fornite ci sarebbe anche quella sul brand: se il progetto mantiene il nome di Ocean, questo però verosimilmente non sarà il marchio con cui la compagnia si presenterà al pubblico. Ma su questo punto al momento non sarebbero stati forniti ulteriori dettagli.



Che Lufthansa volesse aumentare l’impegno sul fronte leisure, in attesa di una ripresa del segmento business, era emerso a chiare lettere la scorsa settimana: la compagnia ha infatti annunciato per la prossima summer l’inserimento di 15 nuove destinazioni tra Grecia, Spagna, Egitto, Croazia, Cipro, Tunisia, Bulgaria e, naturalmente, Italia (nel dettaglio, Lamezia Terme).