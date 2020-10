Lufthansa e l’Italia: voli su 18 aeroporti nell’orario invernale

Italia al primo posto nei piani di Lufthansa. Con la pubblicazione dell’orario invernale del Gruppo emerge che l'Italia si conferma mercato di punta dopo quelli domestici anche in questa fase difficile.

La programmazione del colosso tedesco prevede nella winter punte prossime alle 450 frequenze alla settimana su 18 aeroporti in totale lungo la Penisola. “Come abbiamo sottolineato più volte - evidenzia il senior director sales Italy & Malta Steffen Weinstok (nella foto) -, l’Italia è per noi un mercato di estrema importanza. Non abbiamo mai smesso di servire il Paese durante il lockdown e siamo stati tra i primi ad aumentare numero di voli ed aeroporti serviti non appena il dialogo con le Istituzioni lo ha reso possibile: in questi tempi difficili, vogliamo che i viaggiatori italiani sappiano di poter contare su un partner sicuro ed affidabile”.



Nella programmazione invernale del gruppo ampio spazio verrà dato anche al lungo raggio, per il quale sono previste fino a 490 frequenze a settimana e 6 nuove destinazioni da Francoforte: Punta Cana, Mombasa, Zanzibar, Anchorage, Mauritius e Maldive.