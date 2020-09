In attesa del ritorno del business travel, oltre che a una generale ripresa del traffico aereo, Lufthansa ragione in ottica leisure e avvia la programmazione per l’estate 2021 da Francoforte. Una programmazione che avrà un forte carico in ottica turistica, con l’ingresso di 15 nuove destinazioni tra Grecia, Spagna, Egitto, Croazia, Cipro, Tunisia, Bulgaria e, naturalmente, Italia.

Saranno in totale 29 le mete leisure programmate dalla compagnia tedesca per il prossimo anno con voli già in vendita a partire da ieri. "Mai prima d'ora abbiamo incluso così tante nuove destinazioni turistiche nel nostro programma – commenta Harry Hohmeister, membro del consiglio di amministrazione della compagnia -. Questa è la nostra risposta ai desideri dei nostri clienti. La domanda di vacanze e viaggi di piacere si sta riprendendo molto più velocemente di quella dei viaggi d'affari. Con Lufthansa, abbiamo già una grande e pluriennale esperienza nell'offerta turistica e ora la stiamo decisamente ampliando come parte della nostra strategia".



Lamezia per l'Italia

Per quanto riguarda l’Italia la new entry sarà quella del collegamento su Lamezia Terme, ma il blocco delle novtà si concentrerà in particolare su Grecia e Spagna. Nel primo caso verranno avviati collegamenti su Corfù, Chania, Mykonos, Kos, Kavala e Preveza, mentre in Spagna Jerez della Frontera, Canarie e Tenerife proseguiranno anche dopo la stagione invernale.