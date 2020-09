Valzer di poltrone in Iberia: Sánchez-Prieto al posto di Gallego

Valzer di poltrone in Iberia. Dopo la nomina di Luis Gallego a ceo di Iag, a sostituirlo nella carica in Iberia è stato chiamato Javier Sánchez-Prieto, 51 anni ed ex ceo di Vueling, che diventa dunque executive chairman del Gruppo Iberia dopo aver già lavorato nella società con il ruolo di responsabile finanziario e della pianificazione strategica durante il periodo in cui il vettore è tornato alla redditività dopo diversi anni di perdite.

Javier Sánchez-Prieto è stato anche membro del team fondatore dell’unità a basso costo Iberia Express, con responabilità per la pianificazioone strategica, la finanza, i sistemi It, le risorse umane e gli affari legali.



"Negli ultimi anni – ha commentato il manager dopo la nomina – il team Iberia ha dimostrato di essere in grado di affrontare ogni tipo di sfida e difficoltà, trasformandola in una storia di successo. Sono certo che insieme possiamo farcela ancora una volta".