Iag, inizia l’era Gallego: “Ecco i miei piani per il post-Covid”

Alla fine, dopo quasi una decade, Willie Walsh si è ritirato dalla carica di ceo di Iag, lasciando il suo posto al ceo di Iberia, Luis Gallego. Walsh, che in precedenza era stato ceo di British Airways, avrebbe dovuto dimettersi a giugno, ma è rimasto a supervisionare Iag durante la crisi Covid.

Crisi che, però, appare tutt’altro che conclusa, come sottolinea lo stesso Gallego: “Questo - dice a TTG Media - è un momento estremamente difficile per il nostro settore. Non solo affrontiamo la sfida immediata del Covid, ma dobbiamo assicurarci che Iag sia forte e resiliente nel momento in cui uscirà dalla crisi”.



Una sfida molto impegnativa, ma che potrà essere vinta secondo Gallego grazie a “un portfolio di marchi di prim’ordine, acquisiti con investimenti ponderati che sono riusciti a mantenere i costi sotto controllo”.



Punti di forza che saranno determinanti ”per assicurare un futuro forte per il Gruppo, i nostri clienti, gli azionisti e i dipendenti. Il mio obiettivo - conclude Gallego - è garantire che Iag si adatti alla ‘nuova normalità’ nel settore dell'aviazione”.