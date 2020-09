Il ceo di Iberia: “Ci aspettano almeno due anni di austerità”

“Ci attendono almeno due anni di austerità, ma sono convinto che ce la faremo”. È entrato in carica nel periodo più difficile il nuovo ceo di Iberia, Javier Sánchez Prieto (nella foto), e nel suo primo messaggio ai dipendenti è andato dritto al punto, non nascondendo che i tempi a venire saranno molto difficile e complessi.

Il successore di Luis Gallego ha comunque voluto subito mettere in evidenza che la sua priorità è "cercare di preservare l'occupazione nel medio e lungo termine" sottolineando poi che in questa linea di austerità, una delle sue prime decisioni è stata quella di ridurre i membri del Comitato di Gestione.



Gallego inoltre ha rassicurato tutti ricordando che l’appartenenza a un grande gruppo come Iag fornisce a Iberia la possibilità di accedere a importanti fonti di finanziamento, fondi che aiuteranno la compagnia spagnola ad affrontare con maggiori sicurezza i periodi difficili.