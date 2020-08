Londra Heathrow, in arrivo un inverno di 'voli fantasma'

L'aeroporto di Heathrow potrebbe presto vedere l’incremento di ‘voli fantasma’ con pochissimi passeggeri a bordo. L'ente incaricato della gestione degli slot a Londra Heathrow e in altri aeroporti del Regno Unito, l’Airport Coordination, ha infatti avvertito che non è prevista alcuna rinuncia agli slot per la prossima stagione invernale, almeno per quanto riguarda l'Europa.

Come riportato da Simpleflying, le compagnie aeree cercherebbero infatti di assicurarsi i loro slot rispettando gli standard di utilizzo minimi.

Per prevenire l'abuso del sistema e garantire che le bande orarie vengano utilizzate dalle compagnie aeree, molte autorità aeronautiche hanno implementato una regola 80/20. "In base a questa regola, le compagnie aeree devono utilizzare almeno l'80% delle loro bande orarie di decollo e atterraggio negli aeroporti europei o rischiano di perderle a causa dell’inserimento di un concorrente l'anno successivo".

A causa dell’emergenza Covid-19 tuttavia, per la stagione estiva che si concluderà il 25 ottobre sono state apportate deroghe a questa regola.





Se per gli aeroporti europei non verrà rilasciata alcuna deroga alla regola 80/20 per la stagione invernale, le compagnie aeree rischiano di perdere i loro slot se non li utilizzano almeno l'80% delle volte. E a Londra Heathrow, in genere l'aeroporto più trafficato d'Europa, potremmo vedere molti più voli fantasma in corso mentre le compagnie aeree lottano per mantenere gli slot.



Per venire incontro a questo disagio, la Iata aveva già chiesto agli aeroporti di estendere l'esenzione rispetto alla regola 80/20 per tutta la stagione invernale 2020. Le normative europee sono appannaggio di Eurocontrol, che avrebbe il potere di estendere la deroga all’80/20.