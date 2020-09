Regno Unito, confusione sull’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Grecia

Ancora nessun obbligo di quarantena per chi arriva in Inghilterra dalla Grecia. Nonostante la stretta sugli arrivi annunciata nelle scorse ore dalla Scozia e le limitazioni imposte dal Galles nei confronti di chi parte dall’isola di Zante, il Governo inglese sembra non voler seguire i due Paesi, generando confusione tra i passeggeri in arrivo nel Regno Unito.

Nelle scorse ore, riporta l’edizione britannica di Huffingtonpost, a causa dell’incremento di casi di contagio da Covid-19, la Scozia ha imposto la quarantena obbligatoria a chi arriva dalla Grecia a partire da giovedì. I viaggiatori in entrata dovranno perciò isolarsi per 14 giorni.



Lo stesso provvedimento è stato adottato dal Galles, ma solo per i passeggeri in arrivo dall’isola di Zante.



Ora, i due Paesi starebbero facendo pressioni affinché anche il Governo inglese si allinei ai provvedimenti restrittivi da loro adottati.



Già nelle scorse ore il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ha espresso perplessità sulle iniziative prese dai singoli Paesi. Una mossa che, ha dichiarato, potrebbe mandare in confusione i viaggiatori.