Londra Heathrow, 1.200 posti di lavoro a rischio

Sarebbero 1.200 i posti di lavoro a rischio all’aeroporto di Heathrow. La crisi Covid-19, che ha già colpito duramente le compagnie aeree su scala mondiale, non sembra lasciare indenni neanche gli scali.

Secondo quanto riporta Travel Mole, la società che gestisce l’aeroporto londinese si appresta a iniziare 45 giorni di consultazioni con i rappresentanti sindacali di 4.700 tra ingegneri, addetti alle operazioni di volo e alla sicurezza per trattare una riduzione degli stipendi.



Stando alle prime indiscrezioni, l’intenzione dei vertici sarebbe quella di riuscire a concordare una riduzione del 15-20% delle retribuzioni. In caso di mancata intesa, per 1.200 lavoratori potrebbero già scattare i licenziamenti.