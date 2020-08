Winter Emirates: le anticipazioni della programmazione sulle rotte italiane

Nuovi aggiustamenti in arrivo per lo schedule invernale di Emirates. La compagnia aerea sta effettuando una serie di riduzioni nel numero delle frequenze previste, cercando al contempo però di mantenere il maggio numero di destinazioni nel network. Una contrazione che risponde all’incertezza del mercato, che si traduce in un calo della domanda.

Secondo quanto riportato da Routes Online in base all’analisi dei sistemi di prenotazione, per quanto riguarda i collegamenti italiani Milano, Roma e la rotta da Malpensa a New York resteranno operativi, ma con una netta riduzione dell’offerta. Il volo sulla Capitale viene dimezzando passando a una sola frequenza al giorno mentre quello su Milano scende da 3 a 2. Resta invece giornaliero il Milano-New York. Nel periodo di settembre e ottobre, invece, il Roma-Dubai sarà limitato a tre frequenze alla settimana mentre la tratta su Mxp sarà giornaliera.



Anche per il resto d’Europa Emirates effettuerà una forte riduzione delle frequenze, mentre tra le soppressioni spicca il volo su Mexico City via Barcellona.