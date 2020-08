Emirates porta a 74 le destinazioni servite

Birmingham, Cebu e Houston saranno le new entry del mese di settembre del network internazionale di Emirates. Aggiunte che portano così a 74 in totale le destinazioni servite dal vettore di Dubai.

I voli tra Dubai e Birmingham saranno operati quattro volte a settimana, mentre quelli tra Dubai e Cebu hanno una frequenza di due voli settimanali. Per entrambe le rotte viene utilizzato il Boeing 777-300ER.



Per quanto riguarda il volo su Houston questo rappresenta un altro tassello dell’espansione verso gli Stati Uniti, ora collegati con Dubai con 27 voli alla settimana su sei destinazioni: New York JFK, Washington DC, Boston, Chicago e Los Angeles oltre alla new entry.